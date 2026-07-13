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Израиль

Палестинский нелегал подглядывал за посетительницей в женском туалете на пляже Буграшов

Сексуальное насилие
Нелегалы
Тель-Авив
время публикации: 13 июля 2026 г., 15:43 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 15:47
Палестинский нелегал подглядывал за посетительницей в женском туалете на пляже Буграшов
Пресс-служба полиции Израиля

В мировой суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против 33-летнего палестинца Шарафа Абу-Дии, незаконно находившегося на территории Израиля. Он обвиняется в совершении развратных действий и сексуальных домогательствах в отношении женщины в женском туалете на пляже Буграшов.

По данным обвинительного заключения, Абу-Дия за полторы недели до инцидента незаконно проник на территорию Израиля. В день инцидента он пришел на пляж Буграшов и вошел в женский туалет, когда в одной из кабинок находилась молодая женщина.

Нелегал лег на пол возле кабинки, подтянулся и просунул под дверью голову под кабинку, наблюдая за находившеся в туалете женщиной. По заявлению пострадавшей, в этот момент он улыбался ей.

Женщина испугалась, побоялась выходить из кабинки, чтобы не стать жертвой нападения, и позвонила своему мужу. Ожидавший снаружи муж обратился к охраннику, который вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого.

В материалах дела отмечается, что потерпевшая находилась в состоянии сильного стресса, дрожала и плакала.

Сам обвиняемый признал, что заходил в женский туалет, однако заявил, что наклонился лишь для того, чтобы найти свою обувь. Он отрицает, что наблюдал за пострадавшей.

Прокуратура считает, что обвиняемый представляет опасность для общества и может скрыться от правосудия, в том числе потому, что находился в Израиле незаконно. Отмечается, что в июле 2025 года он уже был осужден за незаконное пребывание в Израиле, отбыл тюремное заключение и получил условный срок, который, по мнению прокуратуры, может быть приведен в исполнение в рамках нынешнего дела.

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