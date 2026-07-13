Стартап-единорог Redis увольняет четверть израильского штата

Компания Redis, разрабатывающая сверхбыструю платформу обработки данных на основе оперативной памяти для управления информацией в режиме реального времени, намерена уволить около 70 работников в Израиле.

Это 23% израильского штата и около 5% глобального штата компании. При этом, как сообщает "Калькалист", несмотря на увольнения, закрывать центр разработки компании в Израиле не планируется – напротив, в дальнейшем его собираются укреплять.

Компания также недавно арендовала офисы в Израиле на ближайшее десятилетие.

Открытый исходный код Redis пользуется большой популярностью среди разработчиков, а коммерческая платформа компании, Redis Enterprise, обеспечивает работу критически важных приложений в основе деятельности многих ведущих мировых компаний. Среди ее клиентов – 8 из 10 крупнейших компаний мира и более 50% из числа 100 крупнейших мировых компаний.

За годы своего существования компания провела 8 раундов привлечения инвестиций, последний из которых в 2021 году, привлекла 355 миллионов долларов и получила ценник в 2 миллиарда долларов.