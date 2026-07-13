Развивающиеся страны тратят больше на погашение внешнего долга, чем на образование, сообщает ООН

В 2025 году большинство развивающихся стран направили на обслуживание внешнего долга больше средств, чем на образование. Одновременно международная финансовая помощь образовательным системам продолжает сокращаться и к 2027 году может уменьшиться почти на треть. Согласно исследованию ЮНЕСКО, в прошлом году расходы на погашение внешнего долга превышали расходы на образование в 113 развивающихся странах. Особенно тяжелая ситуация сложилась в государствах Африки к югу от Сахары: там на обслуживание долгов в среднем тратили в 3,6 раза больше, чем на образовательную систему.

Ситуация может стать еще сложнее из-за сокращения международной помощи. Страны с низким и ниже среднего уровнем доходов уже потеряли 21% финансирования образования по сравнению с 2023 годом. По прогнозам, к 2027 году объем помощи может сократиться на 30%. В некоторых странах, в том числе Афганистане, Мали, Нигере и Либерии, финансирование за три года уменьшилось более чем на 40%.

В ЮНЕСКО предупреждают, что существующая система загоняет государства в замкнутый круг экономии и недостаточного финансирования. Сокращение инвестиций в образование препятствует экономическому развитию, уменьшает возможности государств увеличивать собственные доходы и в результате еще больше осложняет выплату долгов. В 18 странах с наиболее серьезными долговыми проблемами расходы на обслуживание займов оказались в пять раз выше расходов на образование. В Шри-Ланке разрыв достиг шестнадцатикратного размера.

По данным британской организации Debt Justice, в прошлом году выплаты по долгам беднейших государств достигли максимального уровня за 35 лет. В 56 странах на обслуживание займов уходила почти пятая часть всех государственных доходов. Рост долговой нагрузки стал следствием сразу нескольких кризисов: пандемии коронавируса, повышения цен на энергоносители и процентных ставок, а также климатических катастроф. В наиболее пострадавших государствах необходимость выплачивать долги приводит к сокращению финансирования важнейших общественных услуг, включая здравоохранение и образование.

Проблему усугубляет и сокращение помощи со стороны США и европейских стран. В 2024 году международное финансирование образования уменьшилось на 600 млн долларов, а в 2025 году, предположительно, сократилось еще сильнее. Сочетание растущих долговых выплат и уменьшения международной помощи уже отражается на работе образовательных систем. Школам не хватает средств на повседневную деятельность, а учителя в некоторых странах сталкиваются с задержками или отсутствием зарплат.

Эксперты опасаются, что в долгосрочной перспективе недостаточное финансирование образования лишь усилит экономические проблемы. Слабые образовательные системы ограничивают возможности стран развивать экономику и готовить квалифицированных специалистов, что, в свою очередь, затрудняет борьбу с долговым кризисом. ЮНЕСКО призывает изменить существующий подход к реструктуризации долгов. Вместо краткосрочных мер организация предлагает создавать долгосрочные механизмы, которые позволят государствам одновременно сокращать долговую нагрузку и продолжать финансировать образование и другие общественные услуги.