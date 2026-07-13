Раскрыта сеть поставок материалов для изготовления бомб террористам в Иудее и Самарии

В ходе совместной операции бойцов пограничной полиции МАГАВ округа Иудеи и Самарии, детективов центрального подразделения пограничной полиции Северного округа, военнослужащих ЦАХАЛа, спецподразделения "Яалом" Налогового управления, при участии разведывательных подразделений Центрального военного округа и ШАБАКа была раскрыта сеть, котораязанималась контрабандой материалов двойного назначения, использовавшихся для изготовления взрывных устройств террористическими организациями в Иудее и Самарии.

Операция стала итогом многомесячного тайного расследования под кодовым названием "Алхимик", которое велось следственным подразделением пограничной полиции Иудеи и Самарии совместно с подразделением "Яалом" Налогового управления. Расследование было начато на фоне роста угрозы применения самодельных взрывных устройств, которые стали причиной гибели и ранений военнослужащих ЦАХАЛа и бойцов пограничной полиции.

По данным следствия, гражданин Израиля совместно с несколькими палестинцами организовал контрабанду материалов двойного назначения на территорию Иудеи и Самарии на миллионы шекелей. Кроме того, подозреваемые, как утверждается, не задекларировали полученные от этой деятельности доходы. Следствие полагает, что впоследствии эти материалы попадали к террористическим организациям и использовались для изготовления взрывных устройств.

На первоначальном этапе расследования были задержаны восемь подозреваемых. Минувшей ночью, в ходе открытой фазы операции, были задержаны еще шесть человек: одного задержали сотрудники центрального подразделения пограничной полиции Северного округа, еще пятерых – бойцы пограничной полиции в районах Иерихона, Рамаллы и Дженина. Таким образом, общее число задержанных по делу достигло 14 человек.

В ходе ночной операции также были изъяты около 175 килограммов веществ, которые используются для изготовления взрывных устройств. Расследование продолжается. В полиции не исключают новых задержаний по мере развития следствия.