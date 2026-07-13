Антимонопольное управление включило "Штраус" в список концентрированных корпораций

Антимонопольное управление объявило о включении концерна "Штраус", его контролирующих акционеров Офру, Ади и Ирит Штраус, и все подконтрольные им структуры в список концентрированных корпорацией.

Причиной включения в список стало превышение концерном порога годовой выручки в 7 миллиардов шекелей, установленного законом о децентрализации рынка.

Включение корпорации в список означает, что членам ее советов директоров нельзя занимать места в советах директоров любой другой значимой финансовой структуры (банка, страховой компании, институционального инвестора).

Кроме того, если "Штраус" захочет войти в отрасли, требующие государственного распределения ресурсов – то есть отрасли, связанные с общественными ресурсами или инфраструктурой, либо требующие регуляторного вмешательства через лицензии, включая связь, электроэнергию, энергетику или транспорт, – потребуется разрешение комиссии по децентрализации рынка.

Список значимых реальных корпораций не реже раза в год. Помимо "Штраус", в этом году Управление по конкуренции включило в список также инвестиционный дом "Айялон". В общей сложности в списке 93 структуры.