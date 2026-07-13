После двух скандалов американским компаниям недвижимости ограничат доступ к пенсиям израильтян

Израильское Управление по надзору за рынком ценных бумаг приняло решение ужесточить контроль над размещением облигаций на Тель-Авивской фондовой бирже со стороны американских компаний в сфере недвижимости.

Ведомство разослало трем иностранным компаниям, планирующим разместить облигации в Израиле через офшорные структуры Британских Виргинских островов, длинный перечень требований к андеррайтерам – от детальной проверки биографии контролирующих акционеров до личных визитов на объекты недвижимости, которые служат обеспечением по облигациям.

Поводом стали два скандала подряд менее чем за два месяца. В начале лета внезапно рухнула компания летних лагерей Simed: выяснилось, что ее владельцы беспрепятственно вывели из кассы компании 34 миллиона долларов (около 100 миллионов шекелей) на покрытие личных долгов, оставив компанию без источников для выплат держателям облигаций.

Simed привлекла в Тель-Авиве 620 миллионов шекелей в декабре – меньше чем за полгода до краха – и в итоге перешла под защиту от кредиторов по 11-й главе американского законодательства о банкротстве; позже выяснилось, что часть заложенных инвесторам активов (летних лагерей) обременена и другими залогами.

На этой неделе стало известно, что Майк Кохан, владелец компании по управлению торговыми центрами Kohan Properties, разместившей в марте на TASE облигации на 412 миллионов шекелей, забрал из кассы компании 9,6 миллиона долларов на погашение другого личного кредита, а также направил 7 миллионов долларов из средств размещения на досрочное погашение более раннего займа. Ни одна из этих операций не была раскрыта ни в проспекте эмиссии, ни в отчетности компаний за первый квартал.

Обе серии облигаций – и Kohan, и Simed – получили перед размещением солидные инвестиционные рейтинги от рейтингового агентства "Мидруг" (A2 и A3 соответственно), что не помешало владельцам практически бесконтрольно распоряжаться средствами компаний уже после выхода на биржу.

Следует отметить, что крупнейшим инвестором в облигации и Kohan (146 миллионов шекелей), и Simed (190 миллионов шекелей) через пенсионные фонды и паевые фонды выступил инвестиционный дом "Мор", вложивший в общей сложности более 330 миллионов шекелей в обе компании. Заметные суммы вложили также "Феникс" (47 миллионов шекелей в Kohan), "Мейтав" (39 миллионов в Kohan и 86 миллионов в Simed), "Клаль Битуах" (27 миллионов) и другие институциональные инвесторы.