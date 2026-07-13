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Экономика

Литва продолжает наращивать запасы израильских противотанковых ракет "чтобы сдерживать Россию"

Оборонка
Литва
время публикации: 13 июля 2026 г., 08:49 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 08:52
Литва продолжает наращивать запасы израильских противотанковых ракет "чтобы сдерживать Россию"
Wikipedia.org. Фото: Dave1185

Вооруженные силы Литвы получили новую партию противотанковых управляемых ракет Spike LR2 разработки израильского оборонного концерна "Рафаэль" на сумму более 3 миллионов евро.

Как сообщает Israel Defense, речь идет о реализации очередной части рамочного контракта, заключенного министерством обороны Литвы с германским дочерним предприятием "Рафаэля" EuroSpike.

На текущий момент общая сумма реализации сделки составила 11,5 миллионов евро.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что его страна продолжит укреплять вооруженные силы и вкладываться в накопление боеприпасов, чтобы сдерживать Россию и обеспечивать мир в стране.

Spike LR2 – современная противотанковая управляемая ракета, предназначенная для обеспечения быстрого реагирования и высокой огневой мощи. Она предназначена для уничтожения танков, бронетехники, укрепленных позиций, инженерных сооружений и других ценных целей.

В литовской армии ракеты интегрированы в боевые машины Vilkas – адаптированную для Литвы германскую боевую машину Boxer, оснащенную автоматической башней Samson Mk2 производства "Рафаэля". Башня несет 30-мм автоматическую пушку модели MK-44S, спаренный пулемет 7,62 мм и две пусковые установки для ракет Spike LR.

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