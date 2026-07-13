Детский сад в Араде забрасывают камнями. "Гурские хасиды хотят забрать и садики тоже"

На улице Харув в Араде рядом размещены школа и детские сады – "тром хова" и "хова". Некоторое время назад государственная светская школа "Халамиш" – была закрыта, а ее здание было передано общине гурских хасидов для размещения начальной религиозной школы для мальчиков. Детские сад "Харув" и "Халамиш", расположенные бок о бок, остались обычными муниципальными садиками для светских детей.

Малышей, посещающих детский сад, от площадки для прогулок школьников отделяет забор. По обе стороны забора – детские площадки, горки, лестницы, качели, школьная площадка предназначена для отдыха детей на переменах, детсадовская – для прогулок и развлечений малышей на улице.

Вот только соседство не стало мирным. Потому что мальчики из начальной религиозной школы забрасывают своих маленьких соседей камнями. И речь не о единичных случаях, а о постоянных нападениях, которые происходят при полном попустительстве администрации школы, полиции и муниципалитета.

"Мой ребенок ходит в детский сад "Харув" второй год, – рассказывает В., мама одного из малышей. – Пару лет назад школу "Халамиш", которая находится рядом с детскими садами", закрыли, а ее здание передали общине гурских хасидов. Жители Арада протестовали, но безуспешно. Участок школы от детского сада отделяет невысокая бетонная стена и установленный на нее забор".

Первый случай произошел в прошлом году: родителям детей, посещающих оба садика, воспитательницы прислали сообщения о том, что играющих на площадках малышей забросали камнями через забор. "Естественно, мы все сделали по правилам: подали заявление в полицию, обратились в муниципалитет, об этом случае всем известно, – рассказывает В. – Вот только не сделали ровным счетом ничего".

"Детские игры" продолжались: несколько раз за прошлый учебный год в детей из светских детских садов летели камни. Родители вновь обращались в полицию, приезжали полицейские, общались с руководством школы. Ничего сделать с самими хулиганами полиция не может – речь идет о младшей школе, детям в ней по семь-восемь лет. Воспитательницы и родители малышей обращались к директору школы, он клятвенно обещал, что подобное не повторится. Детей на переменах сопровождает сотрудник школы, который, как ожидается, должен предотвращать нападения. Но этого не происходит: "надзиратель" занят чем угодно, только не контролем за поведением детей.

"На днях я снова обратилась в полицию – на этот раз от брошенного камня пострадал один из детей, – рассказывает В. – Этот мальчик занимается в системе специального образования, и на него случившееся сильно повлияло, он плохо спит и боится ходить в детский сад. Но ведь это ненормально – почему наши дети должны бояться играть? Почему они должны ожидать, что в них в любой момент может полететь камень?"

По словам В., после очередного каменного града забор детского сада затянули брезентом. Школьники из религиозной школы приняли вызов – перебрасывать камни через забор, не видя цели, стало еще интереснее. Родители малышей всерьез опасаются, что следующий камень может попасть кому-нибудь в голову и привести к серьезным травмам. Воспитательницы и родители детей сняли множество видеосвидетельств того, как школьники бросают в детский сад камни, а взрослый, в обязанности которого входит присматривать за школьниками, болтает по телефону или намеренно отворачивается.

"Мы планируем обращаться в министерство образования, – признается В. – Это их зона ответственности, в конце концов, если руководство школы ничего не делает, чтобы предотвратить насилие, пусть закрывают школу. Детский сад не может этому противостоять, не накрывать же его клеткой, чтобы уберечь детей. Необходимо, чтобы в наших детей перестали лететь камни".

Родители светских малышей всерьез подозревают, что в системе образования гурских хасидов поощряют мальчиков бросать камни в светские детские сады. "Они хотят забрать и детские сады тоже, – говорит В. – Постоянно пытаются то так, то сяк мешать нам спокойно жить, выдавливают нас отсюда. Это происходит в нашем городе годами, и все больше людей решают просто уехать. Ведь если такое происходит, и никто не принимает мер, руки опускаются. Наверное, нам и правда придется переводить наших детей в другое место, где на них не будут нападать".

Она подчеркивает, что речь идет не о шалостях на улице: дети находятся в системе образования, в школе, и нападения на малышей они совершают с территории школы. "Я уже предложила родителям устроить акцию протеста: перекрыть вход в эту школу и потребовать от ее руководства ответ, – рассказывает В. – И хотя большинство родителей уже отчаялись, они согласились принять участие в этой акции".

Муниципалитет Арада опубликовал официальное сообщение о том, что в мэрии "крайне серьезно относятся к случаю, когда в ребенка в детском саду "Харув" бросили камень". Мэр Арада Яир Мааян и заместитель мэра Гай Береза вызвали директора школы на разбирательство, в ходе которого "было разъяснено, что в учебном заведении не место таким инцидентам, и администрация школы должна предпринять необходимые шаги для их предотвращения". В отношении сотрудника школы, который проигнорировал опасные "игры" мальчиков, тоже обещают принять меры.

Родители детей, посещающих детские сады "Харув" и "Халамиш", утверждениям муниципалитета уже не верят.