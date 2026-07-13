Утверждена новая регуляция открытия операционных в частном секторе

Комиссия Кнессета по здравоохранению сегодня (в воскресенье) утвердила постановления, регулирующие открытие новых операционных на частном рынке.

Постановления, продвигавшиеся министерствами финансов и здравоохранения, призваны усилить конкуренцию в этой сфере за счет снижения барьеров для входа на рынок частных операционных, улучшить их географическое распределение, создать равноправный тендерный механизм между игроками отрасли и усилить надзор минздрава.

Основанием для изменения регуляции стала неудовлетворенность нынешним географическим распределением операционных, значительная часть которых сосредоточена в районе Рамат а-Хаяль в Тель-Авиве.

Вместе с тем, депутаты в последний момент существенно смягчили требования к открытию частных операционных по сравнению с правительственным проектом. Так, гарантийный депозит для организаций, желающих открыть частные операционные, снижен с 750 тысяч до 250 тысяч шекелей; требуемая доля государственной деятельности установлена на уровне 30% в первый год, 40% во второй год и 55% начиная с третьего года – вместо 70%, которые требовались в первоначальной редакции; вес экономических критериев при определении победителя тендера снижен с 60% до 50%; и определены шесть критериев, при соблюдении которых несоответствие требуемой доле государственной деятельности не будет считаться нарушением.

Необходимость проведения тендеров на открытие новых операционных будут проводиться министерством здравоохранения не реже раза в год, и министерство должно будет отчитываться перед Кнессетом по данному поводу.

Председатель комиссии в завершение объявил, что клиники малой хирургии будут временно, на три года, освобождены от обязанности соблюдать долю государственной деятельности; по истечении этого срока министерству нужно будет внести новые положения, если оно захочет продлить этот порядок.