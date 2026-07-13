Правительство Великобритании выделит 250 млн фунтов на охрану еврейских общин

Правительство Великобритании выделит 250 млн фунтов стерлингов в течение трех лет на усиление охраны еврейских общин в Англии и Уэльсе на фоне роста антисемитских нападений, сообщают The Guardian и The Times.

Средства позволят привлечь более 500 дополнительных полицейских. Они будут патрулировать районы с многочисленным еврейским населением, а также обеспечивать безопасность школ, синагог и общинных центров. Около 300 сотрудников направят в Лондон, еще примерно 80 – в Большой Манчестер. На усиление охраны в других районах, включая Хартфордшир, Эссекс и Западный Мидленд, предусмотрено 43 млн фунтов.

Финансирование также пойдет на развитие контртеррористических подразделений и продолжение проекта Servator. В рамках этой программы специально подготовленные полицейские, в том числе работающие в штатском, выявляют подозрительное поведение и возможную подготовку тяжких преступлений или терактов.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что борьба с антисемитизмом является одной из центральных задач правительства. Решение принято после серии нападений на еврейские объекты и жителей страны, включая поджоги, нападения на синагоги и атаку с ножом в Лондоне.