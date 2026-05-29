Американская компания, разместившая облигации на TASE, сообщила о пропаже "по ошибке" $34 млн
Американский оператор детских летних лагерей Simad Holdings, разместивший в 2025 году на Тель-Авивской фондовой бирже облигации на 610 миллионов шекелей, уведомил биржу о пропаже 34 миллионов долларов.
В уведомлении говорится, что в ходе проверки финансовой отчетности за первый квартал 2026 года была обнаружена передача почти 34 млн долларов структурам, подконтрольным основным акционерам - братьям Майклу и Дэвиду Шабселсам.
По версии компании, это произошло по ошибке из-за схемы управления, существовавшей до эмиссии.
По итогам расследования аудиторский комитет обязал братьев Шабселсов вернуть всю сумму в кассу компании с добавлением 7% годовых (соответствующими купону по облигациям).
Контролирующие акционеры согласились и обязались вернуть деньги в течение суток, однако затем заявили, что не в состоянии сделать это до конца мая и не могут оценить, когда средства вообще будут возвращены.