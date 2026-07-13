Умер актер Сэм Нил, звезда "Парка юрского периода"

Новозеландский актер Сэм Нил, наиболее известный по роли палеонтолога Алана Гранта в фильмах серии "Парк юрского периода", умер в возрасте 78 лет. О его смерти 13 июля сообщила семья актера.

Семья назвала его смерть внезапной и неожиданной. Точная причина смерти пока не сообщается. При этом подчеркивается, что на момент смерти актер находился в ремиссии после онкологического заболевания.

В 2022 году у Нила диагностировали ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому третьей стадии. Он проходил лечение и весной 2026 года сообщил, что больше не болен раком.

Сэм Нил родился в 1947 году в Северной Ирландии и вырос в Новой Зеландии. За карьеру, продолжавшуюся более пяти десятилетий, он снялся примерно в 150 кино- и телевизионных проектах. Помимо "Парка юрского периода", среди его наиболее известных работ – "Пианино", "Охота за "Красным Октябрем"", "Одержимая", "Тор: Рагнарек", "Острые козырьки" и "Охота на дикарей".