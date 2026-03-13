ЦАХАЛ атаковал мост Аз-Зарария через Литани, использовавшийся "Хизбаллой". Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские военные нанесли удар по мосту Аз-Зарария через реку Литани в Ливане. По данным армии, этот мост был на одном из центральных маршрутов передвижения боевиков "Хизбаллы" с севера на юг страны.

В заявлении сказано, что "Хизбалла" использовала мост для переброски сил, подготовки к действиям против ЦАХАЛа и против граждан Израиля. В армии также заявляют, что в последнее время рядом с мостом были размещены ракетные установки, откуда осуществлялись пуски по израильской территории.

В ЦАХАЛе заявляют, что удар по мосту был нанесен для предотвращения угрозы израильским гражданам и пресечения дальнейшего использования гражданской инфраструктуры Ливана в военных целях.