13 марта 2026
13 марта 2026
последняя новость: 08:08
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика
Экономика

БАГАЦ: жителям северного приграничья, не эвакуированным в 2023 году, положена компенсация

Компенсации и выплаты
Операция "Стрелы севера"
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 13 марта 2026 г., 07:41 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 07:44
БАГАЦ: жителям северного приграничья, не эвакуированным в 2023 году, положена компенсация
Yossi Zamir/Flash90

Высший суд справедливости удовлетворил петицию 52 населенных пунктов севера Израиля, постановив, что государство систематически игнорировало нужды их жителей, остававшихся в своих домах под обстрелами в период войны.

Судьи признали, что правительство вовсе не изучало вопрос о необходимой помощи этому населению, несмотря на то что оно жило в условиях реальной угрозы жизни вблизи активной зоны боевых действий.

Решение суда проводит чёткую границу между двумя группами населения ливанского приграничья. В отношении населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 3,5 до 5 км от границы, которые попали в исходные правительственные решения, но в итоге не были эвакуированы, БАГАЦ постановил, что государство обязано выплатить им компенсации.

Судьи резко раскритиковали отсутствие каких-либо фактических оснований, свидетельствующих об оценке положения этих жителей, а также отказ государства принять во внимание тяжелые экономические, психологические и социальные последствия для людей, вынужденных вести обычную жизнь под постоянной угрозой ракет и ПТУР.

Что касается населенных пунктов на расстоянии от 5 до 7 км от границы, суд обязал государство всесторонне изучить их положение, как оно и обязывалось сделать ранее. Если выяснится, что нужды этих жителей не отличаются от нужд жителей ближней зоны, государство будет обязано обеспечить им равнозначную поддержку в силу принципа равенства. Суд подчеркнул, что бюджетные ограничения не освобождают государство от обязанности действовать справедливо при распределении ресурсов.

Суд не назвал конкретную сумму компенсации, однако вернул вопрос на рассмотрение правительства с четким предписанием выработать конкретное и оперативное решение.

Судьи указали, что меры поддержки должны быть "максимально практичными".

Экономика
