"Авиационная промышленность" выплатит компенсации за дискриминацию отцам маленьких детей

Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) выплатит работникам, являвшимся отцами маленьких детей, компенсацию в размере 14,3 миллиона шекелей в рамках мирового соглашения по представительскому иску о дискриминации.

Сумма будет распределена с учетом количества детей и их возраста. Соглашение распространяется на отцов, работавших или работающих в компании с 4 июня 2014 года и не получавших прав, полагающихся родителям.

В иске численность группы оценивалась примерно в 3 000 отцов. Конкретная сумма на каждого сотрудника пока не определена, поскольку зависит от ряда параметров, в том числе числа детей.

Иск был подан в июне 2017 года двумя бывшими сотрудниками концерна, утверждавшими, что "Авиационная промышленность" проводила дискриминационную политику в отношении отцов, не предоставляя им родительские права - сокращенный рабочий день и возмещение расходов на ясли или няню, - которые предоставлялись матерям в тех случаях, когда партнерша работника не пользовалась аналогичными правами у своего работодателя.

В иске указывалось, что Закон о равных возможностях при трудоустройстве прямо предусматривает: если работница имеет право на «родительскую льготу», то же право принадлежит и работнику, если его партнерша не воспользовалась или не получила аналогичного права на своем рабочем месте.

Параллельно в марте 2026 года между в концерне был подписан новый коллективный договор, урегулировавший родительские права в части сокращения рабочего дня и доплаты на ясли. Коллективный договор вступит в силу после утверждения мирового соглашения судом.