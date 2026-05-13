По требованию главы Генштаба наказан солдат с неуставной нашивкой "Машиах" на форме

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир во время поездки по Иудее и Самарии заметил на форме караульного бригады "Нахаль" неуставную нашивку "Машиах" (Мессия).

По информации новостной службы "Кан", Замир потребовал наказать солдата. Боец приговорен к 30 дням армейской тюрьмы.

Также понесли наказание непосредственные командиры военнослужащего: командир отделения приговорен к 14 дням тюрьмы условно, командир роты получил выговор, командиру батальона было сделано замечание.