Глава коалиции подал законопроект о роспуске Кнессета

Глава коалиции Офир Кац ("Ликуд") подал законопроект о роспуске Кнессета 25-го созыва. Это решение поддержали главы всех коалиционных фракций.

Согласно законопроекту, дата выборов будет определена в ходе обсуждения в комиссии Кнессета.

Аналогичные законопроекты были внесены фракциями "Еш Атид" и РААМ.