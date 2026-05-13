Глава коалиции подал законопроект о роспуске Кнессета
время публикации: 13 мая 2026 г., 22:12 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 22:12
Глава коалиции Офир Кац ("Ликуд") подал законопроект о роспуске Кнессета 25-го созыва. Это решение поддержали главы всех коалиционных фракций.
Согласно законопроекту, дата выборов будет определена в ходе обсуждения в комиссии Кнессета.
Аналогичные законопроекты были внесены фракциями "Еш Атид" и РААМ.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2026