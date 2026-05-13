Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

14-й телеканал: Нетаниягу представлены несколько решений проблемы дронов

Биньямин Нетаниягу
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Беспилотники
ЦАХАЛ
время публикации: 13 мая 2026 г., 21:44 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 21:45
AP Photo/Allison Joyce

Военный корреспондент 14-го канала Хилель Битон Розен сообщил, что в среду, 13 мая, премьер-министру Биньямину Нетаниягу были представлены несколько решений проблемы ударных беспилотников.

По информации 14-го телеканала, мобильные подразделения предполагается оснастить системами активной защиты, которые автоматически выстреливают сеть навстречу приближающемуся дрону.

Пехотные подразделения предлагается оснастить портативными радарами для обнаружения угрозы в реальном времени, а в зонах операций будут размещены специальные стационарные радары.

Кроме того, бойцы получат большое количество гладкоствольных ружей, для которых уже заказано свыше 5 миллионов патронов.

Все решения, по данным телеканала, планируется внедрить в ближайшее время, их общая стоимость оценивается примерно в 2 млрд шекелей.

