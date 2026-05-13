последняя новость: 21:44
13 мая 2026
Израиль

Нетаниягу тайно посетил ОАЭ во время войны с Ираном

время публикации: 13 мая 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 21:43
AP Photo/Jon Gambrell

Канцелярия премьер-министра подтвердила, что Биньямин Нетаниягу посетил Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном и встретился с президентом шейхом Мухаммадом бин Заидом аль-Нахайяном.

В канцелярии заявляют, что эта встреча привела к "историческому прорыву в отношениях между Иерусалимом и Абу-Даби". Этот визит держался в тайне по соображениям безопасности и дипломатической деликатности.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что глава "Мосада" Давид Барнеа как минимум дважды посещал ОАЭ во время войны с Ираном.

Эмираты также посещал глава ШАБАКа Давид Зини, однако его визит, судя по информации "Кан-11", состоялся в период прекращения огня в войне с Ираном.

