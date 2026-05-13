13 мая 2026
Экономика

Минпрос отменил участие Израиля в экзаменах PISA по финансовой грамотности

время публикации: 13 мая 2026 г., 07:00 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 07:02
Минпрос отменил участие Израиля в экзаменах PISA по финансовой грамотности
Израиль не будет участвовать в предстоящем тесте PISA по финансовой грамотности, проводимом Организацией экономического сотрудничества и развития раз в три года.

Несмотря на введение финансового образования как обязательного предмета в 9-х классах начиная со следующего года, в министерстве просвещения предпочли не проходить международное сопоставительное тестирование.

«Мы предпочли не создавать этот стрессовый фактор для системы», - заявил на заседании комиссии Кнессета по образованию директор отдела элективных программ минпроса Янив Йерухам-Сингер.

По его словам, «финансовое образование как обязательный предмет с вводится в Израиле с опозданием минимум на 20 лет - и можно подождать следующего теста PISA через три года».

Представители финансового сектора, включая гендиректора Управления по надзору за рынком капитала Галя Яакови и представителя Банка Израиля Нурит Палтер, раскритиковали решение минпроса, подчеркнув, что международное тестирование позволит определить стартовую позицию: "Если мы не будем участвовать в PISA, мы не сможем улучшаться".

