x
13 мая 2026
|
последняя новость: 20:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 мая 2026
|
13 мая 2026
|
последняя новость: 20:07
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Экономическая комиссия Кнессета ужесточила регуляцию молочного рынка

Сельское хозяйство
Цены
Потребление
время публикации: 13 мая 2026 г., 19:23 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 19:25
Экономическая комиссия Кнессета ужесточила регуляцию молочного рынка
Flash90. Фото: М.Альстер

Экономическая комиссия Кнессета под руководством депутата Давида Битана утвердила подготовленные министерством сельского хозяйства постановления и расширила полномочия Совета по молочной отрасли.

Согласно новым правилам, молокозаводы будут обязаны предоставлять Совету регулярную детальную отчетность о производстве молочной продукции с упором на товары, ценообразование которых регулируется государством.

До сих пор Совет располагал лишь данными о надоях сырого молока на фермах, но не имел оперативной информации о производстве на молокозаводах.

Кроме того, в периоды устойчивого дефицита Совет получит право распоряжаться перераспределением сырого молока между предприятиями в пользу производства товаров, ценообразование которых регулируется государством – молока, творога и желтых сыров.

В министерстве финансов выступили против ужесточения регуляции молочного хозяйства, отметив, что минсельхоз "продвигает нормативные акты вопреки решению правительства".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook