Экономическая комиссия Кнессета ужесточила регуляцию молочного рынка
Экономическая комиссия Кнессета под руководством депутата Давида Битана утвердила подготовленные министерством сельского хозяйства постановления и расширила полномочия Совета по молочной отрасли.
Согласно новым правилам, молокозаводы будут обязаны предоставлять Совету регулярную детальную отчетность о производстве молочной продукции с упором на товары, ценообразование которых регулируется государством.
До сих пор Совет располагал лишь данными о надоях сырого молока на фермах, но не имел оперативной информации о производстве на молокозаводах.
Кроме того, в периоды устойчивого дефицита Совет получит право распоряжаться перераспределением сырого молока между предприятиями в пользу производства товаров, ценообразование которых регулируется государством – молока, творога и желтых сыров.
В министерстве финансов выступили против ужесточения регуляции молочного хозяйства, отметив, что минсельхоз "продвигает нормативные акты вопреки решению правительства".