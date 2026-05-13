Нетаниягу утвердил строительство скоростного трамвая в Беэр-Шеве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утвердил проект строительства скоростного трамвая по маршруту Беэр-Шева – Ликит.

Строительство трамвая – часть правительственного плана по развитию Беэр-Шевы и прилегающего региона стоимостью около миллиарда шекелей. План предусматривает инвестиции в экономику, транспорт, образование и повышение качества жизни.

Новая линия призвана, в том числе, поддержать перевод военных баз ЦАХАЛа на юг страны. "Это грандиозная новость для столицы Негева", – заявил Нетаниягу.