Нетаниягу утвердил строительство скоростного трамвая в Беэр-Шеве
время публикации: 13 мая 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 19:00
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утвердил проект строительства скоростного трамвая по маршруту Беэр-Шева – Ликит.
Строительство трамвая – часть правительственного плана по развитию Беэр-Шевы и прилегающего региона стоимостью около миллиарда шекелей. План предусматривает инвестиции в экономику, транспорт, образование и повышение качества жизни.
Новая линия призвана, в том числе, поддержать перевод военных баз ЦАХАЛа на юг страны. "Это грандиозная новость для столицы Негева", – заявил Нетаниягу.
