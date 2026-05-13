13 мая 2026
последняя новость: 20:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
13 мая 2026
13 мая 2026
последняя новость: 20:07
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Нетаниягу утвердил строительство скоростного трамвая в Беэр-Шеве

Биньямин Нетаниягу
Транспорт
Негев
Беэр-Шева
время публикации: 13 мая 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 19:00
Нетаниягу утвердил строительство скоростного трамвая в Беэр-Шеве
Miriam Alster/FLASH90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утвердил проект строительства скоростного трамвая по маршруту Беэр-Шева – Ликит.

Строительство трамвая – часть правительственного плана по развитию Беэр-Шевы и прилегающего региона стоимостью около миллиарда шекелей. План предусматривает инвестиции в экономику, транспорт, образование и повышение качества жизни.

Новая линия призвана, в том числе, поддержать перевод военных баз ЦАХАЛа на юг страны. "Это грандиозная новость для столицы Негева", – заявил Нетаниягу.

Экономика
