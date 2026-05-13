Возле поселка Цеэлим погиб мотоциклист
время публикации: 13 мая 2026 г., 19:31 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 19:31
На 222-й трассе, в районе поселка Цеэлим, автомобиль сбил мотоциклиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 55 лет) скончался от полученных травм на месте.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
