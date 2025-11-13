Суд запретил переезд офисов Управления охраны природы из Иерусалима в Модиин

Иерусалимский окружной суд в статусе Суда по административным вопросам отменил решение генерального директора Управления охраны природы и национальных парков Раи Сорки о переносе центрального офиса управления из Иерусалима в Модиин.

Решение было вынесено по иску заместителя мэра Иерусалима Йоси Хавилио, утверждавшего, что перенос штаб-квартиры управления из столицы нарушает закон и постановления правительства.

Представители управления утверждали, что перенос обусловлен соображениями экономии и удобства, поскольку большая часть работников штаб-квартиры не живут в Иерусалиме.

В управлении также настаивали, что речь идет о частичном переезде, и что часть офисов и штата останется в столице.