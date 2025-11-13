x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 12:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 12:26
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Суд запретил переезд офисов Управления охраны природы из Иерусалима в Модиин

Госсектор
Иерусалим
время публикации: 13 ноября 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 11:22
Суд запретил переезд офисов Управления охраны природы из Иерусалима в Модиин
Wikipedia.org. Фото: Okedem

Иерусалимский окружной суд в статусе Суда по административным вопросам отменил решение генерального директора Управления охраны природы и национальных парков Раи Сорки о переносе центрального офиса управления из Иерусалима в Модиин.

Решение было вынесено по иску заместителя мэра Иерусалима Йоси Хавилио, утверждавшего, что перенос штаб-квартиры управления из столицы нарушает закон и постановления правительства.

Представители управления утверждали, что перенос обусловлен соображениями экономии и удобства, поскольку большая часть работников штаб-квартиры не живут в Иерусалиме.

В управлении также настаивали, что речь идет о частичном переезде, и что часть офисов и штата останется в столице.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook