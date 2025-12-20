Министерство юстиции США начало публиковать документы из "архива Эпштейна", собранные в ходе расследования дела миллиардера, обвиненного в сексуальных преступлениях, в частности педофилии, и совершившего самоубийство в тюрьме.

Белый дом перед публикацией признал, что президент Дональд Трамп является одной из видных фигур, упомянутых в документах. Трамп не отрицает, что приятельствовал с Эпштейном в 1990-х и начале 2000-х, но утверждает, что он рассорился с ним задолго до того, как Эпштейна обвинили в уголовных преступлениях.

Заместитель генерального прокурора ранее заявил в интервью телеканалу Fox News, что ведомство планирует начать публикацию нескольких сотен тысяч файлов, а в ближайшие недели будут опубликованы еще сотни тысяч документо

Министерство юстиции США обнаружило более 1200 жертв в ходе изучения документов из "архива Эпштейна".

Среди прочего, на фотографиях, опубликованных ранее на этой неделе, Эпштейн запечатлен рядом с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком.