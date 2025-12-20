Силы армии США нанесли удары по десяткам объектов "Исламского государства" в Сирии в ответ на нападение боевиков на сирийско-американский патруль в Пальмире на прошлой неделе, в результате чего погибли трое американцев, сообщает ВВС.

Как сообщает CENTCOM, было нанесено более 70 ударов по различным целям с использованием истребителей, ударных вертолетов и артиллерии. Также было отмечено, что в операции принимали участие иорданские вооруженные силы.

Министр обороны США Пит Хегсет написал в X, что удары в рамках операции "Удар ястреба" (Hawkeye strike) наносились по "боевикам, инфраструктуре и оружейным объектам" "Исламского государства". "Это не начало войны – это объявление о мести. Сегодня мы охотились на наших врагов и убивали их. Много. И мы продолжим", – добавил Хегсет.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал операцию "очень серьезным ударом возмездия".

10 ноября Трамп принял в Белом доме временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. После встречи Сирия присоединилась к международной коалиции из 88 стран для борьбы с "Исламским государством".

Как написал Трамп, у Сирии есть шанс на светлое будущее, "если ИГ удастся искоренить", а нынешний глава Сирии, по его словам, усердно работает над тем, чтобы вернуть стране "величие".

Убийство троих американцев стало первым подобным инцидентом после прихода к власти в Сирии новой администрации, возглавляемой президентом Ахмадом аш-Шараа.