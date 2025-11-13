Верховный суд отклонил иск бедуинов против плана расширения Димоны

Верховный суд отклонил апелляцию жителей непризнанной бедуинской деревни Рас-Джарабе, расположенной на северной границе Димоны, и издал указ о ее сносе и выселении 500 жителей в трехмесячный срок.

Судьи Ноам Солберг, Яэль Вильнер и Йехиэль Кашер постановили, что жители деревни не имеют прав на землю, предназначенную для расширения Димоны, и что Земельное управление действовало законно, затребовав освободить эти земли.

Деревня была создана членами бедуинского клана аль-Хауашле на государственных землях. В 2019 году Земельное управление подало иск о выселении, утверждая, что присутствие жителей на землях деревни представляет собой незаконное вторжение, и что они необходимы для плана строительства нового квартала Димоны.

Жители деревни в поданной апелляции утверждали, что государство дискриминирует их и действует вопреки принципам административной справедливости и равенства, и требовали интегрировать деревню в новый квартал путем выделения в нем участков без тендера.

Судьи Верховного суда отклонили их требование, постановив, что Земельное управление действовало пропорционально, предложив жителям альтернативные решения, включая переезд в деревню Каср а-Сир, получение бесплатного участка и гранта до 250 тысяч шекелей на самостоятельное строительство.