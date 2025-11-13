x
Трамп подписал законопроект, прекращающий шатдаун

время публикации: 13 ноября 2025 г., 05:38 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 05:43
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который позволяет восстановить работу правительственных ведомств и прекратить шатдаун.

Ранее Палата представителей США 222 голосами против 209 проголосовала за этот законопроект.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил: "Шатдаун наконец-то преодолен".

Нынешний шатдаун продлился 43 дня, это рекордный показатель в современной истории США.

Данный пакет должен обеспечить финансирование работы Конгресса и его вспомогательных служб, министерства сельского хозяйства, включая выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP), и управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), программ и льгот для ветеранов, а также строительных проектов Пентагона, на 2026 финансовый год.

Документ отменяет увольнения и предусматривает выплату задолженности федеральным служащим. Для завершения процедуры пакет должен пройти Палату представителей и получить подпись президента США, отмечает Reuters.

Ключевой спорный пункт – отсутствие продления субсидий ACA, федеральной помощи в США, которая удешевляет медстраховки, купленные на маркетплейсах по закону "Obamacare". На продлении настаивали демократы. Лидер республиканского большинства пообещал отдельное голосование по этим субсидиям в декабре.

