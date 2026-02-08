Олимпиада. Санный спорт. Золотую медаль завоевал немец

Чемпионом олимпиады стал немецкий саночник Макс Лангенхан.

Он - шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

Его время в последнем заезде 52.660 секунд. Общее 3 минуты 31.191 секунды.

0.596 секунды чемпиону проиграл австриец Йонас Мюллер.

Бронзовую медаль завоевал итальянец Доминик Фишналлер.