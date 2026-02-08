Олимпиада. Санный спорт. Золотую медаль завоевал немец
время публикации: 08 февраля 2026 г., 20:21 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 20:21
Чемпионом олимпиады стал немецкий саночник Макс Лангенхан.
Он - шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы.
Его время в последнем заезде 52.660 секунд. Общее 3 минуты 31.191 секунды.
0.596 секунды чемпиону проиграл австриец Йонас Мюллер.
Бронзовую медаль завоевал итальянец Доминик Фишналлер.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025