08 февраля 2026
последняя новость: 20:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
08 февраля 2026
08 февраля 2026
последняя новость: 20:34
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Олимпиада. Санный спорт. Золотую медаль завоевал немец

Олимпиада 2026
время публикации: 08 февраля 2026 г., 20:21 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 20:21
Олимпиада. Санный спорт. Золотую медаль завоевал немец
AP Photo/Alessandra Tarantino

Чемпионом олимпиады стал немецкий саночник Макс Лангенхан.

Он - шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

Его время в последнем заезде 52.660 секунд. Общее 3 минуты 31.191 секунды.

0.596 секунды чемпиону проиграл австриец Йонас Мюллер.

Бронзовую медаль завоевал итальянец Доминик Фишналлер.

