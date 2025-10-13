Правительство Нидерландов взяло под свой контроль китайского производителя чипов Nexperia

Правительство Нидерландов взяло под свой контроль производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайской корпорации Wingtech Technology и специализирующегося на массовом производстве чипов для автомобильной промышленности, потребительской электроники и других отраслей.

Nexperia считается одним из ключевых узлов в европейских логистических цепочках во многих отраслях промышленности.

На фоне растущей напряженности в мировой торговле Гаага воспользовалась Законом о доступности товаров, чтобы "предотвратить ситуацию, когда товары, производимые Nexperia - готовая и полуготовая продукция, не будут доступны в чрезвычайной ситуации".

Согласно официальному заявлению, решение было принято после того, как министерство выявило "серьезные признаки сбоев в управлении и операциях" Nexperia, которые "угрожали непрерывности деятельности и сохранению знаний и критически важных технологических возможностей на территории Нидерландов и Европейского Союза".

Nexperia находится под временным внешним управлением и обязана заморозить изменения в активах, бизнесе или персонале компании на срок до одного года. Председатель Wingtech Чжан Сюэчжэн отстранен от своих обязанностей исполнительного директора в Nexperia Holdings.