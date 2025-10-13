Экономическую премию памяти Нобеля 2025 года получили израильтянин, француз и канадец

В понедельник, 13 октября, было объявлено, что лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля стали Джоэль Макир (Нидерланды-Израиль-США), Филипп Агион (Франция) и Питер Хауитт (Канада).

Мокир удостоен премии "за выявление предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса" (половина премии). Агион и Хауитт – "за теорию устойчивого роста через созидательное разрушение" (на двоих вторая половина премии).

Джоэлю (Йоэлю) Макиру 79 лет. Он родился в Лейдене (Нидерланды), в семье голландских евреев, переживших Холокост. Отец умер, когда мальчику был год. Мать перебралась в Израиль, Йоэль вырос в Хайфе. В 1968 году он получил степень бакалавра экономики и истории в Еврейском университете в Иерусалиме, а спустя четыре года получил степень магистра экономики в Йельском университете, где в 1974-м стал доктором экономики. С 1994 года занимает должность профессора экономики и истории, а также профессора искусств и наук имени в Северо-Западном университете (США).

Филиппу Агиону 69 лет. Он родился в Париже в еврейской семье выходцев из Египта. Окончил математический факультет Высшей школы Кашана и получил диплом по математической экономике в Парижского университета. В 1987 году получил докторскую степень по экономике в Гарвардском университете. Профессор Коллеж де Франс, бизнес-школы INSEAD, Лондонской школы экономики и Парижской школы экономики.

Питеру Хауитту 79 лет. Он родился в Торонто. Получил степень бакалавра экономики в Университете Макгилла, а затем степень магистра экономики в Университете Западного Онтарио, а также – степень доктора философии по экономике в Северо-Западном университете. Является профессором социальных наук имени Лина Кроста в Университете Брауна.

В прошлом году премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля были удостоены американские ученые Дарен Аджемоглу, Саймон Джонсон, Джеймс Робинсон "за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние".

Лауреаты Нобелевской премии 2025 года

В области медицины и физиологии. Мэри Э. Бранкоу (США), Фред Рамсделл (США) и Шимон (Симон) Сакагучи (Япония) "за открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности".

В области физики. Джон Кларк (Великобритания-США), Мишель Деворе (Франция-США) и Джон Мартинис (США) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

В области химии. Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Великобритания-Австралия), Омар Яги (Иордания-США) "за разработку металлорганических структур".

Премия по литературе. Ласло Краснахоркаи (Венгрия) "за его захватывающее и визионерское творчество, которое, посреди апокалиптического ужаса, заново утверждает силу искусства".

Премия мира. Мария Корина Мачадо (Венесуэла) "за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".