13 октября 2025
13 октября 2025
Экономика

Президент NVIDIA поздравил сотрудников с освобождением Авинатана Ора

время публикации: 13 октября 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 12:28
Президент NVIDIA поздравил сотрудников с освобождением Авинатана Ора
AP Photo/Andy Wong; пресс-служба ЦАХАЛа

Президент и генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг опубликовал сообщение об освобождении из плена ХАМАСа работника компании Авинатана Ора.

"Дорогие Нвидийцы, я глубоко взволнован и искренне рад сообщить вам, что в эти минуты наш коллега, Авинатан Ор, был передан "Красному кресту" в Газе. После двух кошмарных лет в плену ХАМАСа Авинатан вернулся домой", - говорится в сообщении.

Экономика
