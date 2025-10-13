Президент NVIDIA поздравил сотрудников с освобождением Авинатана Ора
Президент и генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг опубликовал сообщение об освобождении из плена ХАМАСа работника компании Авинатана Ора.
"Дорогие Нвидийцы, я глубоко взволнован и искренне рад сообщить вам, что в эти минуты наш коллега, Авинатан Ор, был передан "Красному кресту" в Газе. После двух кошмарных лет в плену ХАМАСа Авинатан вернулся домой", - говорится в сообщении.