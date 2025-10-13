ТОП-10 акций израильских компаний, показавших максимальный рост за два года войны

За два года войны ведущий индекс Тель-Авивской биржи ценных бумаг ТА-125 вырос на 81%, опередив все ведущие биржи мира. Справедливости ради следует отметить, что большая часть роста пришлась на второй год.

Из 514 компаний, акции которых торговались на TASE на протяжении последних двух лет, 114 показали рост более чем на 100% (то есть подорожали минимум вдвое).

Самый феноменальный рост показала оборонная компания "Арит Таасийот", производящая электронные детонаторы и электрооптические системы. Ее акции за два года войны выросли в цене на 2095%, то есть почти в 22 раза.

На втором месте – инвестиционный дом "Мейтав Ашкаот" (746%), на третьем – еще один представитель оборонной промышленности, компания "Маноэй Бейт-Шемеш", производящая детали для самолетных двигателей (687%).

Далее следуют "Некст Вижн", производящая микростабилизированные камеры с шарнирным подвесом для гражданских и военных нужд (564%), производитель вкусовых и ароматических эссенций "Торпаз" (527%), инвестицио-страховые компании "Харэль Ашкаот" (337%) и "Менора Мивтахим" (318%), Тель-Авивская биржа ценных бумаг (собственно управляющая компания) (311%), нефтегазовая компания "Навитас Петролеум" (298%).

Замыкает ведущую десятку авиакомпания "Эль-Аль" с ростом акций на 265%.