Мэрия ТА оштрафовала кафе за работу в субботу, но обещала отменить штраф

Кафе "Шапира", служащее культурным и общественным центром в одноименном квартале на юге Тель-Авива, было оштрафовано на минувшей неделе за работу в субботу. Сумма штрафа – 730 шекелей.

Владелец кафе Йонатан Бергман опубликовал в социальной сети Facebook обращение, в котором отметил, что "жалоба от какой-то женщины, нарушившей святость субботы, чтобы позвонить по телефону, заставила инспекторов, нарушающих святость субботы ездой на автомобиле, приехать в кафе, культурное и общественное учреждение, которое открыто в субботу, чтобы выжить и заработать на жизнь. И выписать этому кафе штраф в 730 шекелей, потому что кто-то должен платить за все эти нарушения всем этим нарушителям".

В мэрии Тель-Авива сообщили, что речь идет о "человеческой ошибке", поскольку инспектор не должен был выписывать штраф в данном случае – кафе не требуется разрешения для работы по субботам, и пообещали отменить его. Сам Бергман помимо отмены штрафа требует публичных извинений.