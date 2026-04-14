Booking.com предупредил клиентов об утечке данных

Платформа бронирования жилья Booking.com сообщила об инциденте с "неавторизованным доступом третьих лиц к данным клиентов".

Согласно сообщению, "была обнаружила подозрительная активность, в ходе которой неавторизованные третьи стороны смогли получить доступ к информации о бронированиях некоторых клиентов".

"После выявления инцидента мы приняли меры по его локализации, обновили пин-коды для затронутых бронирований и уведомили гостей", - подчеркивается в заявлении компании.

При этом компания отказалась раскрыть число пострадавших. Представитель компании отметил, что "доступа к финансовой информации у взломщиков не было".

По результатам расследования на сегодняшний день, к скомпрометированным данным могут относиться детали бронирования, имена, адреса электронной почты, почтовые адреса, телефонные номера, указанные при бронировании.