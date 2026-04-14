Эр-Рияд: работа нефтепровода East-West возобновлена в полном объеме

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о полном восстановлении мощности прокачки нефти по трубопроводу East-West, соединяющему Персидский залив с Красным морем, до максимально возможного уровня около 7 млн баррелей в сутки.

Напомним, что в конце минувшей недели Саудовская Аравия сообщала, что в результате ударов добывающие мощности сократились примерно на 600 тыс. баррелей в сутки, а пропускная способность трубопровода East-West – на 700 тыс. баррелей в сутки.

Этот трубопровод оставался единственным маршрутом экспорта саудовской нефти в условиях закрытия Ормузского пролива.

Министерство также сообщило о восстановлении добычи на нефтяном месторождении Манифа, где ранее она сократилась примерно на 300 тыс. баррелей в сутки. Работы по полному восстановлению добычи на объекте "Хурайс", производительность которого после ударов упала на 300 тыс. баррелей в сутки, продолжаются.