14 апреля 2026
14 апреля 2026
14 апреля 2026
последняя новость: 08:08
14 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Эр-Рияд: работа нефтепровода East-West возобновлена в полном объеме

Нефть и газ
Саудовская Аравия
время публикации: 14 апреля 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 08:03
Эр-Рияд: работа нефтепровода East-West возобновлена в полном объеме
AP

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о полном восстановлении мощности прокачки нефти по трубопроводу East-West, соединяющему Персидский залив с Красным морем, до максимально возможного уровня около 7 млн баррелей в сутки.

Напомним, что в конце минувшей недели Саудовская Аравия сообщала, что в результате ударов добывающие мощности сократились примерно на 600 тыс. баррелей в сутки, а пропускная способность трубопровода East-West – на 700 тыс. баррелей в сутки.

Этот трубопровод оставался единственным маршрутом экспорта саудовской нефти в условиях закрытия Ормузского пролива.

Министерство также сообщило о восстановлении добычи на нефтяном месторождении Манифа, где ранее она сократилась примерно на 300 тыс. баррелей в сутки. Работы по полному восстановлению добычи на объекте "Хурайс", производительность которого после ударов упала на 300 тыс. баррелей в сутки, продолжаются.

Экономика
