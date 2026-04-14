Американская Credo покупает израильский стартап DustPhotonics за $0,9 млрд

Американский производитель чипов Credo объявил о приобретении израильского стартапа DustPhotonics, разрабатывающего оптические чипы для крупных серверных ферм.

Стоимость сделки – 750 миллионов долларов наличными и 173 миллиона акциями Credo. Сумма может вырасти в дальнейшем еще на 430 миллионов долларов в зависимости от достижения показателей.

DustPhotonics, базирующаяся в Модиине, основана в 2017 году Беном Рубовицем, д-ром Коби Ашарони, Амиром Гароном и Йоэлем Шитритом. В настоящее время компанию возглавляет Ронен Левингер, председатель совета директоров - Авигдор Виленц.

За время своего существования компания привлекла $100 млн инвестиций. Согласно анализу данных реестра акционеров, основными выгодоприобретателями сделки станут Intel Capital (7,2%); Atreides Foundation (7,1%); Авигдор Виленц (6,9%); Greenfield Partners (12,2%); Нир Давидсон (5,8%). Каждый из трёх сооснователей владеет 2,8% и получит $24-36 млн.