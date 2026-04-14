14 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Акции Intel подорожали на 51% за неделю торгов

время публикации: 14 апреля 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 11:19
Yonatan Sindel/Flash90

Акции производителя чипов Intel, в последние годы страдавшего от структурных проблем, выросли за последние 8 дней торгов на 51%. Это лучшая недельная динамика компании с января 2020 года и самый резкий рывок за сопоставимое число торговых дней за всю ее историю.

Столь оптимистичный настрой инвесторов обусловлен потоком новостей, который корпорация, долгие годы отстававшая от конкурентов и утратившая лидерство в производстве, генерировала в последние недели.

В начале месяца Intel согласился выплатить $14,2 млрд за выкуп половины своего завода в Ирландии у Apollo Global Management. На прошлой неделе корпорация сообщила о вхождении в проект Терра-Фаб Илона Маска по разработке полупроводников для Tesla, SpaceX и xAI. Вслед за этим Alphabet подтвердила намерение использовать следующие поколения процессоров Intel Xeon в своих дата-центрах.

С начала года акции Intel выросли на 69% в дополнение к росту на 84% в 2025 году, обусловленному инвестициями со стороны Nvidia, SoftBank и американского правительства. Тем не менее акции по-прежнему примерно на 8,9% ниже пика 2020 года.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook