14 апреля 2026
Wizz Air снова откладывает возвращение в Израиль

время публикации: 14 апреля 2026 г., 09:36 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 09:36
Moshe Shai/FLASH90

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила, что возобновление полетов на израильских маршрутах состоится не ранее 4 мая.

Ранее компания обещала вернуться в Израиль 25 апреля.

На текущий момент израильские маршруты обслуживаются только израильскими авиакомпаниями "Эль-Аль", "Аркия", "Исраэйр" и "Эйр Хайфа", а также принадлежащая компании "Кавей Хуфша" греческая авиакомпания Bluebird

Сегодня должна возобновить принадлежащая компании "Кавей Хуфша" кипрская авиакомпания Tus Airways.

В среду, 15 апреля, планируют возобновить полеты чешская Smartwings, эмиратская Etihad и эфиопская Ethiopian Airlines.

В четверг, 16 апреля, ожидается возобновление полетов китайской Hainan Airways.

В пятницу, 17 апреля, должны возобновить полеты российская Red Wings, "Грузинские авиалинии" и греческая Sky Express.

