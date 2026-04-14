Wizz Air снова откладывает возвращение в Израиль
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила, что возобновление полетов на израильских маршрутах состоится не ранее 4 мая.
Ранее компания обещала вернуться в Израиль 25 апреля.
На текущий момент израильские маршруты обслуживаются только израильскими авиакомпаниями "Эль-Аль", "Аркия", "Исраэйр" и "Эйр Хайфа", а также принадлежащая компании "Кавей Хуфша" греческая авиакомпания Bluebird
Сегодня должна возобновить принадлежащая компании "Кавей Хуфша" кипрская авиакомпания Tus Airways.
В среду, 15 апреля, планируют возобновить полеты чешская Smartwings, эмиратская Etihad и эфиопская Ethiopian Airlines.
В четверг, 16 апреля, ожидается возобновление полетов китайской Hainan Airways.
В пятницу, 17 апреля, должны возобновить полеты российская Red Wings, "Грузинские авиалинии" и греческая Sky Express.