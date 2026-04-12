Авиабилеты для израильтян остаются дорогими, нет определенности для планирования летнего отпуска

Несмотря на постепенное возобновление работы аэропорта имени Бен-Гуриона и возвращение части иностранных авиакомпаний, летние авиабилеты для израильтян остаются дорогими. Как пишет "Калькалист", ограниченное предложение на рынке и отсутствие американских перевозчиков по-прежнему удерживают цены на высоком уровне.

По сведениям "Калькалиста", незадолго до перемирия у Arkia билет в один конец в США на август стоил до 1399 долларов, а в Бангкок – до 1999 долларов. На этом фоне El Al, оказавшаяся под усилившейся критикой из-за дорогих билетов, объявила предельные тарифы на май-август, в том числе до 555 долларов на рейс в Рим и до 1599 долларов в Нью-Йорк. Дополнительное давление на перевозчика возникло после решения антимонопольного регулятора, заявившего о чрезмерно высоких тарифах в военный период.

Издание The Marker отмечает, что война нанесла израильским авиакомпаниям многомиллионный ущерб, однако летний сезон должен помочь им компенсировать потери. Отрасль рассчитывает восстановить доходы на фоне высокого спроса в сезон отпусков, когда многие израильтяне вновь пытаются планировать поездки за границу. При этом покупка авиабилетов на лето в настоящее время затруднена: предложений немного, и нет определенности в связи с возможным возобновлением боевых действий против Ирана.