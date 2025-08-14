Wizz Air представила график полетов из Израиля, добавив два новых маршрута

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, вернувшаяся в Израиль 8 августа с полетами на Кипр и в Будапешт, опубликовала график возвращения на другие маршруты, добавив два новых.

22 августа возобновятся полеты в Лондон, 1-2 сентября авиакомпания возобновит обслуживание маршрутов в Вену, Софию, Рим, Милан и Бухарест, 4 сентября – в Яссы.

15 сентября к списку маршрутов добавятся Афины, Крит, Родос, Краков, Варшава, Вильнюс и Варна. 27-28 октября вернутся полеты в Клуж Напоку и Неаполь, а также откроется маршрут в Салоники.

С 1 декабря откроется новый маршрут в Венецию.