Самые важные события в экономике Израиля в 2025 году

Редакция Newsru.co.il представляет перечень наиболее важных событий для экономики Государства Израиль в минувшем году.

Материал подготовил экономический обозреватель Михаил Шафранов.

1. 12-дневная война с Ираном

Израиль воюет более двух лет подряд, однако по интенсивности и ущербу 12-дневная война с Ираном стала отдельным экономическим событием. Прямой ущерб имуществу от ударов баллистических ракет по Гуш-Дану превысил 2,6 миллиарда шекелей. Для сравнения, прямой ущерб имуществу от войны с "Хизбаллой" и ХАМАСом составил 1,5 миллиарда шекелей. Еще несколько миллиардов шекелей составил косвенный ущерб от прекращения работы предприятий, авиационной блокады, которая сама по себе стала беспрецедентным явлением, и т.д.

Отдельной статьей необходимо отметить прямые попадания ракет в институт Вейцмана в Реховоте и в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, не только нанесшие значительный материальный ущерб, но и уничтожившие уникальные образцы и материалы многолетних исследований, в первую очередь – медицинских.

2. Бум фондовой биржи и массовый приход молодых инвесторов

Тель-Авивская биржа в 2025 году показала феноменальные результаты, опередив все крупные мировые площадки. Индекс TA-35 вырос на 53%, TA-125 – на 52%, TA-90 – на 46%, тогда как американские S&P 500 и NASDAQ 100 прибавили лишь 21,6% и 17,7% соответственно. По итогам года журнал The Economist поставил Израиль на третье место в рейтинге лучших экономик мира, особо отметив биржевые показатели. Лидерами роста стали финансовый сектор (индекс страховых компаний +179%, банков +68%) и оборонная промышленность.

Важным фактором роста котировок на Тель-Авивской бирже стал массовый приход розничных инвесторов, и в первую очередь – молодежи, активно открывающих счета на платформах самостоятельного трейдинга, вынуждая банки все активнее бороться за клиентуру. Израильские частные инвесторы вложили в акции 13,7 млрд шекелей за год. Не исключено, что мы являемся свидетелями начала изменения паттернов бытового финансового поведения израильтян, до сих пор отличавшегося крайней степенью консерватизма.

3. Бум оборонной промышленности

Оборонный сектор Израиля пережил один из лучших годов в истории. Война с ХАМАСом, "Хизбаллой", хуситами, а особенно – война с Ираном, продемонстрировали высокую эффективность израильских вооружений практически во всех сферах. Политика снижения зависимости от иностранных поставок обеспечила массовые государственные вливания в сектор. Рост оборонных расходов Европы, Индии, Японии, Юго-Восточной Азии обеспечил дополнительные рынки сбыта. Пиком стали многомиллиардные сделки с Германией, Сербией, ОАЭ, на повестке дня – сделка с Грецией.

Чтобы облегчить доступ населения, Тель-Авивская биржа запустила индекс оборонных компаний. Ведущие оборонные концерны "Авиационная промышленность", "Рафаэль" и "Эльбит" ежеквартально обновляют исторические рекорды по объемам заказов и прибылям, но за ними уже образовался второй эшелон компаний, расширяющих свое присутствие на мировых рынках вооружений, таких как IWI, "Маноэй Бейт-Шемеш", "Пласан Саса", "Ашот Ашкелон", Uvision.

Что не менее важно, за два года Управление по разработке вооружений (МАФАТ) наладило сотрудничество более чем с 300 стартап-компаниями, разрабатывающими военные технологии. Разработки 130 из них активно использовались ЦАХАЛом в ходе военных действий. При активном содействии минобороны в дефенс-тек пришел крупный венчурный капитал – стартапы этой отрасли мобилизовали за год более миллиарда долларов.

4. Восстановление инвестиций в хайтек на фоне стагнации кадров

После трех лет слабых показателей израильский сектор высоких технологий возвращается к докризисным параметрам: Экзиты более, чем на 80 миллиардов долларов, 15,6 миллиардов долларов венчурных инвестиций, возобновление крупных эмиссий на NASDAQ.

При этом количество раундов инвестиций продолжает сокращаться, а средняя сумма раунда – расти, то есть инвесторы предпочитают вкладываться в более зрелые компании. Тревожным признаком стало сокращение, пусть и незначительное, количество работников хайтека после трех подряд лет стагнации.

5. Расширение NVIDIA в Израиле

В декабре 2025 года NVIDIA официально объявила о строительстве гигантского кампуса в Кирьят-Тивоне близ Хайфы – второго по размеру в мире после штаб-квартиры в Калифорнии. Комплекс площадью 160 000 кв. м будет рассчитан на 10 000 сотрудников – вдвое больше нынешнего штата компании в стране. Инвестиции оцениваются в несколько миллиардов шекелей, строительство начнётся в 2027 году, завершение – к 2031-му.

Помимо нового кампуса, в начале года NVIDIA объявила об инвестициях свыше $500 млн в строительство крупнейшего в стране ИИ-дата-центра в индустриальном парке Мево-Кармель. На конец года компания ведёт переговоры о покупке израильского ИИ-стартапа AI21 Labs за $3 млрд.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг назвал Израиль "вторым домом" компании. Если планы реализуются, NVIDIA станет крупнейшим частным работодателем Израиля, обойдя Intel.

Для Израиля шаги NVIDIA, помимо прямой экономической выгоды, имеют стратегическое значение. Выбор северного Кирьят-Тивона в качестве базы, как и ранее выбор Intel в пользу Кирьят-Гата на юге несколькими десятилетиями ранее, является важным экономическим якорем, призванным расширить технологическую базу страны за пределы Гуш-Дана. Кроме того, статус "второго дома" лидера ИИ-технологий должен в определенной мере стать страховкой на случай ухудшения отношений с Вашингтоном.

6. Газовая сделка с Египтом

В декабре 2025 года правительство одобрило крупнейшую экспортную сделку в истории Израиля – контракт на поставку природного газа в Египет стоимостью $35 млрд (112 млрд шекелей). Соглашение предусматривает экспорт 130 млрд кубометров газа с месторождения "Левиафан" до 2040 года. Государство получит около 58 млрд шекелей ($18 млрд) в виде налогов и роялти, ещё 16 млрд шекелей будет инвестировано в инфраструктуру.

Сделка укрепляет позиции Израиля как регионального энергетического игрока. В то же время становится критически важным ускорение поиска новых месторождений в эксклюзивных экономических водах страны. Все крупные действующие месторождения были найдены более 15 лет назад, и увеличение объемов экспорта одновременно с ростом потребления электроэнергии сверх прогнозов может оставить Израиль без газа, как это ранее произошло с Египтом.

7. Снижение цен на недвижимость

Рынок жилья в 2025 году пережил самую длительную коррекцию с 2018 года – цены падали восемь месяцев подряд, совокупное снижение составило около 2,6%. Число непроданных квартир достигло рекордных 83,6 тысяч единиц. Вместе с тем, снижение цен крайне неоднородно, и сосредоточено в основном в Тель-Авивском и Центральном округах.

8. Укрепление шекеля

Израильский шекель в 2025 году продемонстрировал одно из сильнейших укреплений за последние годы. Если в апреле курс опускался до 3,82 за доллар, то к концу декабря он укрепился до 3,17-3,19 – максимума с весны 2022 года. За год шекель прибавил около 15% к доллару. Рост стал следствием снижения геополитической риск-премии после прекращения огня в Газе, притока иностранных инвестиций на фондовый рынок, роста оборонных заказов, мобилизации капитала сектором высоких технологий и роста котировок на Уолл-Стрит. Большинство аналитиков прогнозируют дальнейшее укрепление шекеля до района 3 или даже 2,9 шекеля за доллар, что существенно осложнит жизнь израильским экспортерам в целом, и сектору высоких технологий в частности, на долю которого приходится более 50% израильского экспорта.

9. Иностранные рабочие как попытка решения кризиса на рынке труда

Многие годы иностранные рабочие были уделом трех основных отраслей – строительства, сельского хозяйства, патронажного ухода, то есть там, где тяжелый труд и низкая оплата не привлекали местную рабочую силу. Однако в последнее время, частично – на фоне войны, частично – из-за изменения культурных кодов (работодатели говорят, что израильская молодежь просто не готова идти работать в супермаркеты), привлечение иностранных рабочих стало популярным и в других отраслях. Торговые сети получили квоту на 26 тысяч иностранных рабочих, которые работают на кассах, занимаются обслуживанием покупателей, раскладкой товаров, складскими работами, как правило под присмотром одного израильского работника, владеющего английским. И речь не только о супермаркетах. Иностранных рабочих привозят компании модной одежды, такие как H&M или Fox. Промышленные предприятия (и в первую очередь – пищевая промышленность) получили разрешение на ввоз 16 тысяч иностранных рабочих, которые уже работают на птицефабриках, молокозаводах и т.д. Министерство транспорта пытается продвигать найм иностранных рабочих в качестве водителей автобусов.