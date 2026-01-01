Бойцы ультраортодоксальной бригады "Хашмонаим" впервые действуют на территории Сирии. Видео
Бойцы ультраортодоксальной бригады ЦАХАЛа "Хашмонаим" впервые приняли участие в операции на территории Сирии. Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, эта бригада вошла на сирийскую территорию после соответствующей подготовки.
На юго-западе Сирии продолжают дислоцироваться силы 210-й дивизии.
Ранее трехмесячную миссию на юго-западе Сирии завершила 55-я резервная десантная бригада "Од а-Ханит".