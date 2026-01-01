x
Израиль

Бойцы ультраортодоксальной бригады "Хашмонаим" впервые действуют на территории Сирии. Видео

Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 января 2026 г., 09:00
Бойцы ультраортодоксальной бригады "Хашмонаим" впервые действуют на территории Сирии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы ультраортодоксальной бригады ЦАХАЛа "Хашмонаим" впервые приняли участие в операции на территории Сирии. Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, эта бригада вошла на сирийскую территорию после соответствующей подготовки.

На юго-западе Сирии продолжают дислоцироваться силы 210-й дивизии.

Ранее трехмесячную миссию на юго-западе Сирии завершила 55-я резервная десантная бригада "Од а-Ханит".

Израиль
