Бойцы ультраортодоксальной бригады "Хашмонаим" впервые действуют на территории Сирии. Видео

Бойцы ультраортодоксальной бригады ЦАХАЛа "Хашмонаим" впервые приняли участие в операции на территории Сирии. Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, эта бригада вошла на сирийскую территорию после соответствующей подготовки.

На юго-западе Сирии продолжают дислоцироваться силы 210-й дивизии.

Ранее трехмесячную миссию на юго-западе Сирии завершила 55-я резервная десантная бригада "Од а-Ханит".