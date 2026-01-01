Законы, указы и тарифы, вступающие в Израиле в силу 1 января 2026 года

Редакция Newsru.co.il публикует обзор законов, указов и реформ, вступающих в силу в новом 2026 году и влияющих на различные сферы жизни израильтян.

Тарифы ЖКХ

Электричество для домохозяйств подорожает с 1 января на 1,5%. Средний счет за электричество вырастет на 5,9 шекелей в месяц. Кроме того, с нового года индексация тарифов на электричество будет осуществляться не раз в год на основании прогнозов, а раз в полгода автоматически на основании формулы с использованием показателей инфляции, курса доллара и объемов утвержденных инвестиций.

Вода для домохозяйств подорожает на 2,35%. Нижний тариф подорожает с 8,314 шекеля до 8,508 шекеля за кубометр, а верхний – с 15,26 шекеля до 15,623 шекеля. Средний счет за воду вырастет на 3 шекеля в месяц.

Муниципальный налог ("арнона") вырастет во всех населенных пунктах на 1,626%, однако 108 муниципалитетов подали запросы на повышение налога сверх автоматической индексации. Не все из них были удовлетворены, так Хайфе и Беэр-Шеве МВД в просьбе о повышении "арноны" отказало.

Сильнее всего рост "арноны" ощутят на себе жители новых проектов на севере Тель-Авива и жители 22600 квартир новых домов в старых кварталах Иерусалима, для которых подорожание составит десятки процентов из-за изменения классификации их недвижимости в тарифной сетке.

В Раанане налог вырастет на 0,8% сверх автопилота, в Герцлии – на 1,15% сверх автопилота, в Ришон ле-Ционе – на 3,5% сверх автопилота.

Транспорт

Бензин с октановым числом 95 подешевеет на 26 агорот за литр при самообслуживании. Стоимость литра бензина впервые с декабря 2023 года опустится ниже 7 шекелей и составит 6,85 шекеля.

Проезд по туннелям под горой Кармель подешевеет с 11,9 до 11,83 шекеля за отрезок для легкового транспорта, с 35,7 до 35,49 шекеля за отрезок для общественного транспорта и с 59,5 до 59,15 шекеля для грузового транспорта.

Пособия и пенсии

Пособия по инвалидности, привязанные к росту средней зарплаты, вырастут на 4-5% (точные данные будут опубликованы в середине января). Базовое пособие по полной инвалидности (от 75% и выше) превысит 4700 шекелей, пособие на ребенка с инвалидностью превысит 3800 шекелей.

Другие пособия Ведомства национального страхования привязаны к инфляции и вырастут приблизительно на 2,8%.

Детские пособия и отчисления в сберегательную программу для детей индексироваться не будут, и останутся на том же уровне, что и в 2025 году.

Доля пенсионного дохода, освобождаемого от подоходного налога, вырастет с 57% до 57,5%. В 2027 году ожидается повышение до 62,5%, а в 2028 году – до 67%.

Пенсионный возраст для женщин вырастет до 63 лет и 6 месяцев.

Налоги и сборы

Резервисты боевых частей, отслужившие 30 дней и более в 2025 году, будут иметь право на 0,5 льготной единицы подоходного налога в 2026 году. Отслужившим 40 дней будет положены 0,75 льготной единиц, 50 дней – 1 льготная единица. Далее размер льготы увеличивается на 0,25 единицы за каждые дополнительные 5 дней службы вплоть до потолка в 4 льготные единицы за 110 дней службы и более. За службу в 2026 году льгота будет предоставляться по той же схеме в 2027 году.

Налог на электромобили вырастет с 45% до 48%. В то же время потолок налоговой льготы снизится с 35 тысяч шекелей до 22 тысяч шекелей от базовой стоимости электромобиля для импортера

Аэропортовый сбор для 3-го терминала аэропорта Бен-Гурион вырастет на 4 доллара до 33,87 доллара за пассажира, для 1-го терминала – на 2 доллара до 15,61 долларов за пассажира.

Сумма порога взносов в Ведомство национального страхования будет проиндексирована в соответствии с инфляцией (около 2,8%), а не со средней зарплатой (более 4%). Соответственно, взносы в "Битуах Леуми" по низкой ставке будут взиматься с меньшей части дохода, чем должно было быть, а по высокой ставке – с большей части, чем должно было быть. Совокупный размер взносов для работников, зарабатывающих более 7522 шекелей в месяц, вырастет. Средний рост составит несколько десятков шекелей в месяц.

Минимальный порог совокупной нераспределенной прибыли, подлежащей распределению в качестве дивиденда с выплатой налога на дивиденд для "фирм-кошельков" вырастет с 5% до 6%.

Налоговая отчетность

С 1 января отменено 10-летнее освобождение новых репатриантов от отчетности по имуществом и доходам за рубежом. Освобождение от налога остается в силе.

Освобождение репатриантов, прибывших в страну в 2026 году, от налогов на доходы от деятельности в Израиле, продвигаемое в рамках Закона о государственном регулировании, еще не утверждено Кнессетом

Сумма сделок, для которых предприятие должно заранее запросить у налогового управления номер налоговой квитанции, уменьшится с 20000 до 10000 шекелей. С 1 июня сумма уменьшится до 5000 шекелей.

Сумма годового оборота, сверх которого от предприятия требуется подробная ежемесячная отчетность по НДС, снижена с 1,5 миллионов шекелей до 500 тысяч шекелей.

С 1 января 2026 года начинает работать платформа "Трумот Исраэль". Любая общественная структура, имеющая право на получение пожертвований согласно параграфу 46а Ордонанса о подоходном налоге, должна будет отчитываться о полученных пожертвованиях через платформу. Это облегчить возврат налогов для жертвователей и ужесточит надзор в данной сфере.

Коллективные трудовые соглашения

Минимальная зарплата работников компаний по охране и уборке вырастет до 6922,67 шекелей за полную ставку и 38,03 шекелей в час. Минимальная зарплата бригадиров составит 6930,67 шекеля за полную ставку и 38,08 шекеля в час.

Вырастут зарплаты генеральных директоров муниципальных органов населенных пунктов с населением менее 10000 человек. Соответственно вырастут зарплаты работников, привязанные к зарплате генерального директора. Потолок зарплат директоров отделов повышен с 40% от зарплаты гендиректора до 45% от зарплаты гендиректора.

Разное

Тель-Авивская фондовая биржа переходит на режим работы с понедельника по пятницу. С 4 января работа по воскресеньям прекращается. В пятницы, предшествующие воскресеньям, выпадающим на праздничный день, биржа будет закрыта.

С 1 января полностью запрещена съемка в зданиях судов не во время судебных заседаний без получения предварительного разрешения.

С 1 января приостанавливается деятельность в Израиле иностранных гуманитарных организаций, не предоставивших списки своих работников. В общей сложности на данный момент речь идет о 25 организациях, составляющих около 15% организаций, работающих в секторе Газы. Среди организаций, отказавшихся предоставлять список работников – "Врачи без границ", Oxfam, Норвежский совет по делам беженцев, CARE International, Международный комитет спасения.

Решение не продлевать лицензии гуманитарным организациям означает, что офисы в Израиле и Восточном Иерусалиме будут закрыты, а организации не смогут направлять международный персонал или помощь в Газу. У организаций есть время до 1 марта, чтобы обновить лицензии или свернуть свою деятельность в Израиле.

Процедура регистрации призвана предотвратить использование помощи ХАМАСом, который в прошлом действовал под прикрытием некоторых международных гуманитарных организаций.

Для израильских туристов

С 1 января Болгария переходит на единую европейскую валюту.

С 1 января при поездке в Грузию в обязательном порядке необходимо предъявить медицинский страховой полис на английском языке.

С 7 января за доступ к фонтану Треви в Риме взимается плата в размере 2 евро.