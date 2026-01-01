Взрыв на праздновании Нового года в Швейцарии, множество пострадавших
время публикации: 01 января 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 09:20
Не менее семи человек погибли и несколько десятков получили травмы и ожоги в результате взрыва, произошедшего во время празднования Нового года на альпийском курорте Кранс-Монтана в швейцарском кантоне Вале.
Взрыв и пожар произошли в 01:30 1 января в баре Le Constellation, способном принять до 400 гостей.
По предварительной версии причиной трагедии стало использование пиротехники.