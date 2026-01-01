Олимпиада 2026. Знаменосцем сборной Израиля будет Мария Сенюк
время публикации: 01 января 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 08:46
Знаменосцем сборной Израиля на церемонии открытия зимней олимпиады 2026 года будет Мария Сенюк, сообщает "Исраэль а-Йом".
Олимпиада начнется в Италии 6 февраля.
На данный момент четыре израильских спортсмена завоевали право принять участие в зимней олимпиаде 2026 года: два горнолыжника, лыжник и фигуристка.
Мария Сенюк - четырехкратная чемпионка Израиля по фигурному катанию.
