Ynet: с января израильтян ждет новая "волна подорожаний"

С 1 января 2026 года в Израиле вступает в силу новый пакет подорожаний, который, по оценкам экономистов, добавит среднему домохозяйству от 800 до 1200 шекелей ежемесячных расходов; то есть в годовом выражении речь идет о дополнительной нагрузке в размере 9600-14400 шекелей для семьи, пишет Ynet (автор: Гад Лиор), напоминая, что рост обязательных платежей произойдет на фоне недавних обещаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича "облегчить жизнь" израильтян после войны.

Среди уже утвержденных шагов – заморозка налоговых шкал и ряда налоговых льгот, повышение тарифов на воду примерно на 2,5%, на электроэнергию – на 1,5%, а также запрос около 90 муниципалитетов на сверхнормативное повышение арноны. Дополнительно давление на семейный бюджет усиливает сохранение ставки НДС на уровне 18%, отмечается в публикации.

Наиболее сильно, отмечает Ynet, грядущий рост расходов ударит по малообеспеченным домохозяйствам и многодетным семьям, у которых доля коммунальных платежей и налогов в бюджете заметно выше среднего.