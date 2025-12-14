x
$
Экономика

Михаль Абади-Боинджо вернется на пост главного аудитора

Бецалель Смотрич
Минфин
время публикации: 14 декабря 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 10:12
Михаль Абади-Боинджо вернется на пост главного аудитора
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич принял решение назначить на должность главного аудитора Михаль Абади-Боинджо, которая уже занимала этот пост в 2011-2017 годах, став первой женщиной – главным аудитором.

Это позволит Смотричу назначить бывшего экономического советника начальника генштаба Махарана Фрозенфара на должность директора бюджетного отдела министерства финансов.

Комиссия по назначениям уже трижды отклонила кандидатуру Фрозенфара, несмотря на то, что признала его подходящим для должности. Причина – полное отсутствие женщин на высших должностях в министерстве. Все руководство министерства финансов, включая 11 глав управлений, укомплектовано мужчинами.

Проблема неназначения женщин на руководящие должности в правительстве и в министерствах рассматривалась Высшим судом справедливости, постановившим, что министры не могут уклоняться от требований к равенству полов на госслужбе под предлогом того, что речь идет о должностях, требующих доверительных отношений.

