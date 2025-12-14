x
14 декабря 2025
Спорт

Умер легендарный хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Хоккей
Знаменитые спортсмены
НХЛ
время публикации: 14 декабря 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 11:55
1972. Ванкувер Кэнакс - Нью Йорк Рейнджерс. Бобби Руссо номер 22
AP Photo/John Lent

13 декабря на 86-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Боби Руссо, сообщают канадские СМИ.

Правый нападающий - четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Монреаль Канадиенз", трехкратный участник матчей Всех звезд НХЛ.

Также Бобби Руссо выступал за клубы "Миннесота Норт Старз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

В составе сборной Канады он - серебряный призер олимпиады 1960 года.

