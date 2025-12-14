Умер легендарный хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

13 декабря на 86-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Боби Руссо, сообщают канадские СМИ.

Правый нападающий - четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Монреаль Канадиенз", трехкратный участник матчей Всех звезд НХЛ.

Также Бобби Руссо выступал за клубы "Миннесота Норт Старз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

В составе сборной Канады он - серебряный призер олимпиады 1960 года.