14 декабря 2025
последняя новость: 11:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Теракт на месте празднования Хануки в Сиднее, не менее десяти убитых

время публикации: 14 декабря 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 11:13

Австралийские СМИ сообщают о гибели не менее десяти человек в результате вооруженного нападения на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея.

Полиция штата Новый Южный Уэльс заявила о "развивающемся инциденте" и призвала жителей и туристов избегать этого района, а находящихся там – немедленно укрыться.

Daily Mail пишет, что двое стрелков в черной одежде с длинноствольным оружием открыли огонь на пляже Бонди, где праздновали Хануку примерно 2000 людей из еврейской общины.

Сведения о жертвах уточняются.

В соцсетях и в репортажах ABC и Sky News были показаны видео, как люди в панике бегут с пляжа, некоторые лежат на земле, а машины скорой помощи и полиция перекрывают район.

Полицией официально объявлено, что двое подозреваемых задержаны и у них изъято оружие. Однако операция на месте продолжается.

